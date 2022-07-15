15 Июля 2022
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Прокладки в магазине (2022) | Фото: Накануне.RU

WТ: В США дефицит тампонов

Вслед за дефицитом детских смесей в США начался дефицит тампонов, пишет The Washington Times.

В соцсетях появилось множество фотографий пустых полок, где были тампоны. Компания Procter & Gamble, один из ведущих производителей средств женской гигиены, признала, что существуют трудности.

Некоторые женщины говорят, что им приходится объезжать несколько крупных магазинов, чтобы найти хотя бы одну упаковку тампонов, естественно, по завышенной цене. Для их производства требуются пластик и сверхвпитывающие волокна, а их делают из нефти, которая существенно подорожала, как и бензин, который сейчас стоит наибольшую цену за всю историю США. Виновата в этом только нынешняя администрация во главе с президентом Джо Байденом, считает автор.

"Война Байдена против американской энергетики и американского сельского хозяйства фактически представляет собой полномасштабную войну против американского народа, и самый тяжелый удар наносится по женщинам и рабочему классу", - говорится в статье.

Теги: США, дефицит



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