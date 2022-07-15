Британский наёмник Пол Уири умер в ДНР

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти от хронических болезней британского наёмника Пола Уири.

"Уже во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был выявлен ряд хронических заболеваний. В частности, инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы", - цитирует Морозову аппарат уполномоченного.

Он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на Родине. Понимал, что представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии МККК.

"С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", - сказала Морозова.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение о запрете приведения в исполнение смертного приговора в отношении марокканского наёмника Брагима Саадуна. Он и ещё двое британских наемников сдались российским войскам во время боевых действий на Донбассе. Позже Верховный суд ДНР приговорил всех троих к смертной казни.