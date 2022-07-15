В Пермском крае показатель инфляции оказался выше среднероссийского

Годовая инфляция в Пермском крае в июне 2022 года снизилась относительно предыдущего месяца на 1,42%, до 16,75%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (16,49%) и в целом по России (15,90%), сообщает РБК-Пермь.

Темп прироста цен на продовольственные товары в годовом выражении в июне снизился относительно предыдущего месяца на 1,07%, до 18,17%.

Основные причины – расширение предложения отдельных товаров за счет роста импорта, укрепление рубля и исчерпание повышенного спроса на продукты длительного хранения.

Темп прироста цен на непродовольственные товары в июне 2022 года снизился относительно предыдущего месяца на 2,27%, до 20,38% в годовом выражении.



Основные причины – это рост внутреннего предложения отдельных товаров в условиях ограниченного экспорта, укрепление рубля и исчерпание повышенного спроса на товары длительного пользования.



Годовой темп прироста цен на услуги в июне 2022 года снизился относительно предыдущего месяца на 0,58%, до 9,33%.



Основными причинами стали: смягчение денежно-кредитных условий, увеличение предложения в сфере авиаперевозок, а также оптимизация расходов населения в рамках адаптации к изменившимся экономическим условиям.