Еврокомиссия смягчит ряд санкций против РФ для сохранения экспорта продовольствия, - Reuters

Еврокомиссия планирует 15 июля внести ряд изменений в режим санкций в отношении Москвы таким образом, чтобы они не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Также ЕК намерена предложить дополнить санкции против России ограничениями по золоту, химпромышленности и машиностроению. Предлагаемые ограничения будут включать запрет на импорт российского золота в страны ЕС.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз обсуждает снятие санкций с ряда россиян, введенных в связи с ситуацией на Украине. Юристы ЕС полагают, что меры были введены на "слабых основаниях".