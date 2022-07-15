15 Июля 2022
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Экономика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

В России на 10% выросли продажи водки

В июне в России продано более 6 млн декалитров (дал) водки. Это на 10,6% больше, чем в тот же период 2021 года. А всего за полгода 2022 продано 36,7 млн дал водки – это уже на 7,5% больше, чем в первом полугодии 2021 года.

В целом в июне продажи алкоголя выросли на 5,8% (к июню прошлого года). В эту цифру, правда, не входят пивные напитки, сидры и медовуха. За шесть месяцев россияне купили в рознице 103,3 млн дал (без учета перечисленных выше напитков), передает "Интерфакс" со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

Теги: водка, алкоголь, продажи, россияне



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