В России на 10% выросли продажи водки

В июне в России продано более 6 млн декалитров (дал) водки. Это на 10,6% больше, чем в тот же период 2021 года. А всего за полгода 2022 продано 36,7 млн дал водки – это уже на 7,5% больше, чем в первом полугодии 2021 года.

В целом в июне продажи алкоголя выросли на 5,8% (к июню прошлого года). В эту цифру, правда, не входят пивные напитки, сидры и медовуха. За шесть месяцев россияне купили в рознице 103,3 млн дал (без учета перечисленных выше напитков), передает "Интерфакс" со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.