15 Июля 2022
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Опасный батут Заводоуковск (2019) | Фото: СУ СКР по Тюменской области

Екатеринбургские общественники вынудили предпринимателя убрать опасные батуты

В Кировском районе Екатеринбурга прикрыли работу двух надувных аттракционов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе реготделения "Единой России" предприниматель, чьи батуты располагались на Блюхера, 47 и Боровая, 19, не озаботился безопасностью детей и не подготовил операторов аттракционов к чрезвычайным ситуациям.

"Стоит отметить, что в летний период предприниматели не сильно думают о безопасности детей, а думают о том, как заработать как можно больше денег.
В Кировском районе проверили два батута, где предприниматель поставил аттракционы с грубыми нарушениями требований безопасности. Сами операторы, которые должны следить за детьми, находящимися на батуте, знают только одно – 20 минут и 200 рублей. Больше никаких правил и техники безопасности они не знают, как оказывать первую помощь они тоже не знают", - рассказал руководитель мониторинговой группы ЕР Дмитрий Чукреев.

Помимо этого, на аттракционах были зафиксированы следующие нарушения: отсутствие ограждений батута и вентиляторов, отсутствие разрешительной документации, правил посещения, доски информации. отсутствие матов на входной группе, повреждение сетки ограждения на батутах. После выявления всех нарушений, под надзором общественников и главного специалиста комитета по бытовому обслуживанию населения мэрии Марии Кондратьевой, батуты были сдуты. По фактам выявленных нарушений информация будет передана в прокуратуру и полицию Екатеринбурга.

Теги: батут, общественники, Единая Россия



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