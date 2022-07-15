Мэр Екатеринбурга призвал ужесточить санкции для организаторов незаконных свалок

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов взял на особый контроль ликвидацию несанкционированных свалок. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

В пятницу состоялось совещание с руководителями районных администраций, на котором обсуждалась данная тема. Как сообщил глава комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Артур Зиганшин, в этом году уже ликвидировано 330 незаконных свалок с общим весом отходов более 1 тысячи 200 тонн. Также за первое полугодие в адрес МУП "Спецавтобаза" поступили сигналы от жителей и организаций о 237 организованных площадках под несанкционированное размещение отходов. Из них восемь уже ликвидированы силами предприятия, 12 свалок убрали собственники участков, а еще 28 находятся в работе.

Одна из причин возникновения свалок, по словам Зиганшина – это "мизерный размер штрафов".

"Зачастую на тех, кого задерживает полиция, оформляется протокол на физическое лицо, к которому применяется штраф в размере одной-двух тысяч рублей. Конечно же, увеличение штрафных санкций привело бы к снижению таких случаев", - отметил он.

Алексей Орлов дал распоряжение взять на контроль этот вопрос и рассмотреть вариант более действенных мер для организаторов несанкционированных свалок. Также он отметил, что в Екатеринбурге и области не хватает специализированных площадок, где можно было утилизировать, в том числе, строительные отходы. Для этого Орлов предложил изучить опыт других регионов.

Напомним, в июне глава Екатеринбурга пообещал разобраться со свалкой, годами доставляющей неудобства жителям Уралмаша.