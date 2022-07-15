Энергосистемы Свердловской, Челябинской областей и Пермского края отметят свой 80-летний юбилей

Энергосистемы Свердловской, Челябинской областей и Пермского края отметят свой 80-летний юбилей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Россети Урал".

В истории отечественных энергосистем 80 лет - целая эпоха, вместившая в себя годы лихолетий и уверенного роста. Все три энергосистемы были рождены в годы Великой Отечественной войны, чтобы помочь ковать оружие для победы над врагом, а затем стали тем становым хребтом, на котором выросла мощная индустрия Урала.

Юбилей энергосистемы – значимое событие в жизни энергетиков Урала, связанных годами трудной, но плодотворной и такой необходимой людям работы. В советские годы СМИ называли специалистов отрасли – "дающие тепло и свет". Данное определение стало стереотипом, но очень точно отражало занятие людей, гордящихся своей профессией, считающих себя особой трудовой кастой, всегда готовых прийти на помощь друг другу.

Коллектив компании "Россети Урал" (за филиалами которой после реформирования отрасли сохранились бренды великих энергосистем - "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Пермэнерго") в рамках празднования 80-летия решил уйти от стандартного понимания празднования этой даты и сконцентрироваться на реализации добрых дел, которые будут полезны, в том числе, для жителей Урала. Корпоративная инициатива получила символичное название в честь юбилейного года - "80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ". Стартовал проект в начале года.

С начала 2022 года энергетики уже реализовали 823 светлых инициативы, в которых приняли участие больше двух тысяч человек. Вовлеченность сотрудников растет, как и география реализации проекта.

Разветвленная сеть подразделений "Россети Урал", базирующихся, в том числе, в небольших населенных пунктах, позволяет обеспечить максимальный охват территории социальными проектами электросетевой компании. А существующие богатые традиции, основанные на таких принципах работы энергетиков, как забота о людях, ответственность и единство, позволяют с высокой долей эффективности оказывать помощь в решении социальных вопросов, сплотить молодежь и жителей региона вокруг базовых человеческих ценностей – добра, сострадания, помощи нуждающимся.

Энергетики компании "Россети Урал" помогают приютам животных, пожилым людям, детям, оставшимся без попечения родителей, реализуют экологические инициативы, приводят в порядок территории населенных пунктов, где живут и работают, спасают жизни, сдавая кровь.

"Идея такой инициативы лежала на поверхности. Энергетики всегда работали и продолжают работать для людей. Отрасль богата глубокими традициями. Стартовал проект с внутрикорпоративного опроса, в котором сотрудники обозначили сами те направления, которыми хотят заниматься. Внутри коллективов появились энтузиасты, которые объединяют вокруг себя больше и больше неравнодушных людей. В проекте участвуют все - от производственного персонала, который находится на производственной передовой, до топ-менеджмента. Это очень радует, так как люди стали еще больше смотреть по сторонам, видеть чужие боли и проблемы. Они от души помогают нуждающимся, объединяясь вокруг всем понятных человеческих ценностей", - отмечает директор по связям с общественностью "Россети Урал" Наталья Балдова.

Юбилейную дату энергосистемы отметят 15 июля 2022 года. Во второй год Великой Отечественной войны – в 1942 году, в связи с эвакуацией на восток значительного количества промышленных предприятий СССР, нагрузка на энергосистему Урала значительно возросла. Решением наркома электростанций Дмитрия Жимерина от 15 июля 1942 года Уральская энергосистема для усиления руководства энергетикой на местах разделилась на три: Свердловскую, Челябинскую и Молотовскую (Пермскую). Создание трех самостоятельных энергосистем позволило обеспечить эвакуированные предприятия необходимой электроэнергией. В годы Великой Отечественной войны энергетики с честью несли трудовую вахту. В то суровое время от уральских предприятий зависела судьба страны. Работу промышленности обеспечивала именно энергетика и титанический труд специалистов отрасли.

"Россети Урал" бережно хранят историю и чтут традиции уральской энергетики. А благодаря социальной инициативе "80 СВЕТЛЫХ ДЕЛ" силами сотрудников электросетевой компании будет реализовано еще не мало добрых инициатив.