Главу холдинга СДС, арестованного по делу о ЧП на "Листвяжной", отпустили под подписку о невыезде

Глава холдинга СДС Михаил Федяев, арестованный по делу об аварии на кузбасской шахте "Листвяжная", освобожден под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.

По данным источника, Федяева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями , уже освободили из СИЗО.

Напомним, 15 декабря прошлого года суд арестовал одного из фигурантов дела о ЧП на шахте "Листвяжная" - долларового миллиардера, собственника шахты и председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь". Свою вину он не признал.

Авария на шахте произошла 25 ноября 2021 года. Пострадало более 100 человек, 51 погиб. Рабочие заявляли, что руководство сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля.