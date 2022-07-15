"ЕР" единогласно поддержит кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера - Васильев

Глава Минпромторга Денис Мантуров может досрочно праздновать назначение на пост вице-премьера: фракция "Единая Россия", составляющая большинство в Госдуме, приняла решение единогласно поддержать кандидатуру министра при назначении на этот пост.

Решение фракция приняла сегодня непосредственно перед внеочередным пленарным заседанием Госдумы.

"Мы уже имели возможность вместе с руководителями других думских фракций встретиться с Денисом Валентиновичем. Эта встреча была содержательной", - сказал руководитель фракции "ЕР".