Мошенники пытаются нажиться на россиянах, ждущих распродажу IKEA

На фоне неудавшейся распродажи IKEA, вызвавшей большой ажиотаж, в сети активизировались мошенники, пытающиеся нажиться на гражданах, желающих сделать последние покупки в шведском магазине.

"В одном случае пользователь, откликнувшись на сообщение о распродаже товаров IKEA на популярной доске объявлений, получил фишинговую ссылку на фейковый сайт. В другом случае жертве отправили личное сообщение в популярной соцсети с предложением перейти в телеграм-чат для выбора и заказа товаров из IKEA и обещанием оформить персональную скидку от "сотрудника магазина". Ему также отправили ссылку с просьбой оплатить несуществующий заказ", - сообщили в пресс-службе компании Group-IB, занимающейся кибербезопасностью.

Эксперты отмечают, что ущерб может быть значительным: стоимость товаров, которые "продаются" на фейковых сайтах, составляют десятки тысяч рублей.

Накануне IKEA в России предупредила покупателей, что в ближайшее время доставка товаров в Москве и Санкт-Петербурге невозможна. "К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты", - говорится на сайте компании.

Напомним, IKEA пытается провести в России онлайн-распродажу оставшихся товаров. Компания уходит из РФ, а перед этим оставшиеся на складах товары предложили купить сотрудникам российского подразделения IKEA. 5 июля должна была начаться онлайн-распродажа уже для всех желающих. Но сайт IKEA столкнулся с техническими проблемами после старта распродажи. Компания пообещала устранить проблему, но до конца это сделать так и не удалось.