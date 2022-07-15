Новосибирцев обзванивает робот Николай. Напоминает о наступлении срока ревакцинации от COVID-19

Сегодня голосовой помощник – робот Николай – приступил к обзвону жителей Новосибирской области. Обзванивать будут по несколько тысяч человек ежедневно. Прежде пациентов, которые переболели COVID-19 или вакцинировались 6 месяцев назад. Затем будет организован обзвон по проактивным уведомлениям граждан в момент их звонка по номеру 122. Также в момент записи на прием к врачу жители региона будут дополнительно получать уведомление о наступлении срока ревакцинации и рекомендацию записаться на прививку.

Сейчас сервис проходит оценку разработчиков. Новую функцию внедряют министерство цифрового развития и связи региона совместно с министерством здравоохранения Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова. Уже завершены настройки опции, тестирование сервиса прошло успешно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Помимо этого, напоминания о наступлении срока ревакцинации жители Новосибирской области получают через портал Госуслуг. За 2 недели до окончания срока действия сертификата COVID-19 в личный кабинет приходит уведомление. Система сразу предлагает выбрать пункт вакцинации и удобное время записи.

Вся информация о вакцинации и перенесенном заболевании находится в специальном разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». В нем –QR-код, результаты ПЦР-тестов и тестов на антитела. Здесь же можно скачать сертификат, подать обращение. На Госуслугах также можно оформить (не продлить) сертификат по анализам на антитела к COVID-19. Они сдаются в медицинской организации, которая передает данные на портал.

Министерство здравоохранения Новосибирской области напоминает - привиться можно в любой из поликлиник Новосибирска или районов области.

В настоящее время в медорганизациях Новосибирской области, а также на складе Новосибоблфарма в наличии – 316 591 комплект вакцин против коронавирусной инфекции для взрослых и 862 комплекта «Спутника М» для подростков 12-17 лет.

По состоянию на 14 июля в Новосибирской области одним компонентом вакцинировано 1 686 401 человек, в том числе 4 208 детей. 1 599 593 жителя региона прошли полный курс вакцинации, из ни 3 500 – дети.