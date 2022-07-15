Госдума может усилить ответственность за "использование заведомо скомпрометированных баз данных"

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале высказался об утечке персональных данных клиентов экспресс-доставки СДЭК.

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"Мы последовательно стоим на том, что персональные данные наших граждан должны находиться под защитой закона. А когда речь идёт об обезличенных данных, мы должны быть уверены, что их невозможно "провернуть" назад и получить чувствительную информацию", - полагает политик.

Каждая новая поправка встречает ярую критику у бизнеса.

"Сегодня большие данные – большие деньги. Но мы также понимаем, что большие данные – основа развития искусственного интеллекта. Поэтому всегда готовы к диалогу и обсуждению, чтобы выработать сбалансированные подходы: с одной стороны, защитить пользователей, с другой, дать возможность развиваться науке и бизнесу. Рассчитываем, что ранее анонсированные Минцифрой инициативы по усилению ответственности за утечки (в том числе введение уголовной ответственности), а также за использование заведомо скомпрометированных баз, появятся уже в осеннюю сессию Госдумы", - написал Хинштейн.

Напомним, у российского оператора экспресс-доставки документов и грузов СДЭК произошла новая утечка данных пользователей. По данным Telegram-каналов компании Infosecurity (входит в ГК Softline) и "Утечки информации", данные объединены в три файла. Первый содержит более 160 млн записей. В них - Ф.И.О. и адрес электронной почты получателя, название компании отправителя, идентификатор отправителя/получателя, код пункта самовывоза. Второй файл включает более 30 млн строк с информацией о физических и юридических лицах, в том числе - Ф.И.О./название компании на русском и английском языках, телефоны, адрес электронной почты, почтовый адрес и др. Третий файл содержит более 90 млн строк с номерами телефонов, идентификаторами отправителя/получателя. Как сообщила PR-директор СДЭК Анна Иоспа, сейчас проводится внутреннее расследование, выясняются обстоятельства.