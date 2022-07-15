НМ ЛНР сообщила о начале отступления ВСУ из Северска

Вооруженные силы Украины получили распоряжение покинуть Северск в ДНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

По словам офицера, отвод украинских войск будет происходить поэтапно.

"Согласно боевому распоряжению позиции следует покидать скрытно, и отходить мелкими группами", - написал он в Telegram-канале.

14 июля сообщалось, что силы РФ и ДНР зашли в Северск, в городе ведутся зачистки. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Северск "перешел практически в оперативное окружение".

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник отмечал, что украинские войска удерживают Северск только с помощью заградотрядов.