15 Июля 2022
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Спорт
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (2020) | Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Отстранение ВФЛА продлено до ноября 2022 года

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) поддержал рекомендации рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и продлил приостановление членства организации в World Athletics до ноября 2022 года. Об этом сообщил журналистам глава международной федерации Себастьян Коу.
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По словам Коу, совет поддержал три ключевых элемента, которые касаются рекомендаций рабочей группы по восстановлению ВФЛА. В частности, это продолжение надзора за мониторингом плана восстановления. Рабочая группа организует независимый аудит процессов в ВФЛА. На основе проведенного аудита рабочая группа в ноябре представит совету результаты.

Напомним, что ВФЛА была лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации в 2015 году на фоне допинговых скандалов в российском спорте.

Теги: Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации, Всероссийская федерация лёгкой атлетики, отстранение



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