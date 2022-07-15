Отстранение ВФЛА продлено до ноября 2022 года

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) поддержал рекомендации рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и продлил приостановление членства организации в World Athletics до ноября 2022 года. Об этом сообщил журналистам глава международной федерации Себастьян Коу.

По словам Коу, совет поддержал три ключевых элемента, которые касаются рекомендаций рабочей группы по восстановлению ВФЛА. В частности, это продолжение надзора за мониторингом плана восстановления. Рабочая группа организует независимый аудит процессов в ВФЛА. На основе проведенного аудита рабочая группа в ноябре представит совету результаты.

Напомним, что ВФЛА была лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации в 2015 году на фоне допинговых скандалов в российском спорте.