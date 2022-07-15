15 Июля 2022
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Музейный комплекс &quot;Северская домна&quot; (2022) | Фото: Трубная металлургическая компания

ТМК реконструировала музейный комплекс "Северская домна"

Музейный комплекс "Северская домна" — уникальный памятник промышленной архитектуры XIX века, расположенный на площадке Северского трубного завода (СТЗ) Трубной металлургической компании (ТМК), открылся после масштабной реконструкции. Благодаря восстановлению исторических помещений общая площадь здания увеличилась на 1,2 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба ТМК.

Комплекс реконструировали по архитектурному проекту, в рамках которого в его залах создано новое многофункциональное пространство с современным мультимедийным оборудованием и при этом сохранен первозданный облик здания — кирпичная кладка XIX века, опорные фермы кровли и клепаные балки.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, генеральный директор ТМК Игорь Корытько и управляющий директор СТЗ Дмитрий Марков. В ходе мероприятия гости ознакомились с результатом реконструкции старинного промышленного здания завода и посетили выставку "Коммуникационная труба" из коллекции Галереи Синара Арт. Она объединяет более 50 живописных и графических работ, посвященных теме диалога. Также участники церемонии увидели проекционное шоу "Говорит и показывает домна" на кирпичных стенах литейного двора и новую экспозицию живописи, основу которой составляют картины известного уральского художника Александра Ремезова.

"Для ТМК сохранение промышленного наследия — часть корпоративной культуры. Создавая этот музей в 2009 году, мы ставили перед собой высокие цели: сохранить и сделать доступным для каждого историю металлургии. Реконструкция расширила возможности музейного комплекса, который станет частью нового туристического маршрута "Металлургия сквозь века — от кричного молота до цифрового завода", сочетающего в себе действующие цеха и исторические пространства СТЗ. Мы рассчитываем, что объект станет точкой притяжения в рамках развития промышленного туризма в России", — отметил Игорь Корытько.

Музейный комплекс "Северская домна"(2022)|Фото: Трубная металлургическая компания

Музейный комплекс "Северская домна" занимает территорию более 8 тыс. квадратных метров и включает в себя два исторических здания, экспозицию под открытым небом и Спасо-Преображенскую часовню. Основу музейного комплекса "Северская домна" составляет домна — шедевр уральской промышленной архитектуры середины XIX века, находящийся в высокой степени сохранности и дающий полное представление о производственном процессе выплавки чугуна в позапрошлом веке.

Теги: Трубная металлургическая компания, Северская домна, музейный комплекс



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