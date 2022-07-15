Моор выполнил обещание: в поселения Тобольского района провели воду

15 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Тюменская область Уральский ФО Уральский ФО
жкх водоканал вода кран (2007) | Фото: Накануне.ru

Моор выполнил обещание: в поселения Тобольского района провели воду

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале отчитался о выполнении обещания, данного во время последней прямой линии, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о подключении к централизованному водоснабжению деревень Башкова и Ломаева.

"Большое событие сегодня в деревнях Башкова и Ломаева Тобольского района. Как и обещал на последней прямой линии, теперь населенные пункты подключены к централизованному водоснабжению. Вода из-под крана бежит чистая и без посторонних запахов. Чтобы решить давнюю проблему, от Тобольска строители протянули около четырех километров сетей. Теперь Башкова и Ломаева запитаны от водозабора в микрорайоне Менделеево", - сообщил губернатор.

По словам главы региона, работы проводились в рамках проекта "Чистая вода". По этой программе построен водопровод в Увате. Еще три объекта в Тобольске - в работе. Так, планируется провести реконструкцию водовода в подгорной части Тобольска по ул. 3-я Трудовая, водопровода в подгорной части Тобольска в мкр. Южный и водопровода в Левобережье к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево).

"Сейчас в работе еще несколько объектов по региону. Ожидаем, что к концу года благодаря всем намеченным планам возможность подключиться к централизованному водоснабжению появится у 7,5 тысяч земляков", - подчеркнул губернатор Александр Моор.

Теги: Моор, водоснабжение, Башкова, Ломаева



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети