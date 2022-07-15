Моор выполнил обещание: в поселения Тобольского района провели воду

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале отчитался о выполнении обещания, данного во время последней прямой линии, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о подключении к централизованному водоснабжению деревень Башкова и Ломаева.

"Большое событие сегодня в деревнях Башкова и Ломаева Тобольского района. Как и обещал на последней прямой линии, теперь населенные пункты подключены к централизованному водоснабжению. Вода из-под крана бежит чистая и без посторонних запахов. Чтобы решить давнюю проблему, от Тобольска строители протянули около четырех километров сетей. Теперь Башкова и Ломаева запитаны от водозабора в микрорайоне Менделеево", - сообщил губернатор.

По словам главы региона, работы проводились в рамках проекта "Чистая вода". По этой программе построен водопровод в Увате. Еще три объекта в Тобольске - в работе. Так, планируется провести реконструкцию водовода в подгорной части Тобольска по ул. 3-я Трудовая, водопровода в подгорной части Тобольска в мкр. Южный и водопровода в Левобережье к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево).

"Сейчас в работе еще несколько объектов по региону. Ожидаем, что к концу года благодаря всем намеченным планам возможность подключиться к централизованному водоснабжению появится у 7,5 тысяч земляков", - подчеркнул губернатор Александр Моор.