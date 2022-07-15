The Hatters не приедут в Заречный на "Музыку Свободы"

The Hatters не смогут отыграть на фестивале "Музыка Свободы" в Заречном. Об этом сообщили организаторы фестиваля, ссылаясь на личные причины музыкантов.

"Группа The Hatters не сможет принять участие в фестивале по личным причинам. И мы, и группа до последнего надеялись что выступление состоится, но к сожалению обстоятельства не сложились в нашу пользу", - говорится в сообщении.

При этом группа планирует сольное выступление на площадке Свободы в Екатеринбурге уже этой зимой. В ближайшее время организаторы анонсируют точную дату.

Фестиваль пройдет 13 и 14 августа в Заречном на пляже "Ривьера". Среди исполнителей числятся "Сплин", "Слот", "Stigmata", "Нейромонах Феофан", "Аффинаж", Distemper, "Кирпичи", и в ближайшем времени список будет пополняться.