15 Июля 2022
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Церемония начала строительства нового производственного комплекса по выпуску инновационных электропоездов для высокоскоростных магистралей (ВСМ) (2020) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев заявил о создании проекта "Сухой порт": первый груз ждут осенью

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил о создании в регионе проекта "Сухой порт". Первый груз ожидается осенью.
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Как признался сегодня губернатор в своем Telegram-канале, у него есть мечта, чтобы в ближайшие пять лет Свердловская область стала главным сухим портом России.

"В марте этого года ситуация в нашей стране кардинально изменилась. Прежние логистические цепочки уже не работают, теперь основные потоки грузов пойдут с востока, и здесь Урал в очень выгодном положении", - полагает Куйвашев.

Он отметил, что прямо сейчас под Екатеринбургом строится один из крупнейших в стране транспортно-логистических хабов для перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

"Только по предварительным оценкам мощность нового логистического хаба может составить 60 млн тонн к 2030 году и 80 млн тонн к 2035 году. Надеюсь, в сентябре мы сможем презентовать первые детали проекта "Сухой порт" и принять первый груз", - выразил надежду глава региона.

По его словам, активное участие в проекте примет Свердловская железная дорога. Как добавил Евгений Куйвашев, он уже заручился поддержкой главы СвЖД Ивана Колесникова.

Теги: Куйвашев, Сухой порт, проект, губернатор



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