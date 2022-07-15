Производитель замороженных овощей и фруктов Hortex уходит из России

Польский производитель замороженных овощей, фруктов и ягод Hortex объявил о своем уходе из российского рынка, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.

По данным издания, компания продала свое российское подразделение поставщику рыбы ГК "Агама".

Hortex называет себя лидером на рынке замороженных овощей и фруктов Центральной и Восточной Европы. Предприятие владеет тремя заводами в России: двумя в Подмосковье и одним - в Карелии.

Ранее сообщалось, что датская компания Lego полностью покидает российский рынок. Производитель конструкторов разрывает отношения с Inventive Retail Group, управляющей 81 магазином бренда в России.