15 Июля 2022
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Общество Дальневосточный ФО
Фемида (2022) | Фото: Накануне.RU

На Дальнем Востоке суд оправдал художницу, для которой прокуратура просила три года колонии

В Комсомольске-на-Амуре суд оправдал художницу Юлию Цветкову на процессе, который длился три года. По данным "Коммерсанта", девушку оправдали по реабилитирующим основаниям. Прокуратура запрашивала для Цветковой три года колонии.

Пока процесс не завершен окончательно: в течение 10 дней прокуратура может подать апелляцию.

Дело на Цветкову завели в 2019 году. Поводом стали рисунки художницы, опубликованные в ее группе "Монологи вагины" в соцсети "ВКонтакте". Следствие сочло их порнографией, а публикацию – распространением порнографических материалов.

Сначала Цветкова по решению суда находилась под домашним арестом, потом меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

Теги: юлия цветкова, суд, оправдательный приговор



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