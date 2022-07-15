В Перми работодатель больше двух с половиной лет не выплачивал работникам зарплату

В Перми мировой судья судебного участка №5 Дзержинского судебного района осудил директора одной из коммерческих организации по ч.2 ст.145.1 УК РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Руководитель не платил своим работникам зарплату более 2,5 лет. При этом, финансовая возможность погасить задолженность у него была. Задолженность перед 15 потерпевшими составила за период с апреля 2019 года по сентябрь 2021 года свыше 940 тысяч рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Апелляционным определением Дзержинского районного суда Перми приговор мирового судьи оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу.

В настоящее время задолженность работникам выплачена в полном объеме.