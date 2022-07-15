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Происшествия Свердловская область В России
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Брянский подросток получил срок за лжеминирование свердловских ТРЦ и школ

Суд в Брянской области вынес приговор 16-летнему жителю поселка Клетня. Парня признали виновным в ложных сообщениях о минировании торгово-развлекательных центров и учебных заведений в регионах России.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Брянской области, осенью 2020 года юноша, используя телефон с доступом в интернет, почтовым приложением и сервисом анонимизации личности, отправил 32 электронных письма на адреса органов ФСБ и МВД. В них он сообщил о якобы минировании ТРЦ и учебных учреждений. Ни в одном случае сигналы не подтвердились, а для проверок были задействованы огромные ресурсы оперативных служб.

Подросток рассылал свои анонимки в заведения Свердловской области, также от него пострадали учреждения в Оренбургской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Саратовской, Тамбовской областях, Ставропольском крае, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Брянской области, а следователи СКР нашли доказательства причастности юноши к нему.

В итоге приговором суда ему назначено три года лишения свободы условно. Напомним, что за все его выходки парню грозило до восьми лет колонии.

Теги: приговор, подросток, минирование, СКР



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Ранее 22.06.2022 12:52 Мск Брянскому подростку грозит 8 лет тюрьмы за "минирование" свердловских ТРЦ


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