Брянский подросток получил срок за лжеминирование свердловских ТРЦ и школ

Суд в Брянской области вынес приговор 16-летнему жителю поселка Клетня. Парня признали виновным в ложных сообщениях о минировании торгово-развлекательных центров и учебных заведений в регионах России.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Брянской области, осенью 2020 года юноша, используя телефон с доступом в интернет, почтовым приложением и сервисом анонимизации личности, отправил 32 электронных письма на адреса органов ФСБ и МВД. В них он сообщил о якобы минировании ТРЦ и учебных учреждений. Ни в одном случае сигналы не подтвердились, а для проверок были задействованы огромные ресурсы оперативных служб.

Подросток рассылал свои анонимки в заведения Свердловской области, также от него пострадали учреждения в Оренбургской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Саратовской, Тамбовской областях, Ставропольском крае, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Брянской области, а следователи СКР нашли доказательства причастности юноши к нему.

В итоге приговором суда ему назначено три года лишения свободы условно. Напомним, что за все его выходки парню грозило до восьми лет колонии.