ЕС не может выработать единый план на случай газового кризиса, - Handelsblatt

Страны Евросоюза до сих пор не смогли согласовать общий план действий на случай дефицита энергоносителей из-за санкций. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Handelsblatt Кристоф Хэрварц.

По его словам, на фоне грозящего дефицита страны ЕС не спешат заключать соглашения о солидарности друг с другом и действуют по принципу "каждый сам за себя". Обозреватель отметил, что это чревато негативными последствиями в виде дефицита топлива, пишет Regnum.

Ранее лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц не исключил, что в Европе может возникнуть борьба за газ между странами. Он напомнил о серьезных конфликтах внутри ЕС за распределение газа в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами. Политик призвал составить план распределения газа, согласованный среди стран Евросоюза.