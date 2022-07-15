Глава Shell: Европу ждет суровая зима и рост цен

Глава международной нефтегазовой компании Shell Бен Ван Берден считает, что европейцам предстоит пережить тяжелую зиму. Об этом пишет Bloomberg.

Европу ожидает дальнейший рост цен на газ и, скорее всего, придется сильно экономить. За последний год европейские цены на газ выросли более чем на 400%. В Германии перспектива нормирования уже обсуждается министром экономики, который призывает граждан принимать душ побыстрее. На днях в Германии стало известно, что с 2023 года стоимость газа для немецких домохозяйств вырастет в три раза.

Европа оказалась перед лицом неопределенности: поскольку поставки газа по "Северному потоку" приостановлены, а перспективы возобновления неясны, указывает издание.

Ван Берден сказал, что на Западе считали, что Россия не должна была отказаться от крупнейшего европейского рынка сбыта энергоресурсов, но Россия на это пошла. The Washington Post пишет, что Москва готова далеко пойти, чтобы защищать свои интересы.

Глава Shell призывает ЕС как можно скорее принять согласованный план действий на случай отключения Россией газа. Но его до сих пор нет. Немецкое издание Handelsblatt пишет, что каждая страна думает прежде всего о себе.

Вчера Еврокомиссия опубликовала экономический прогноз. Инфляция в ЕС по итогам года, как ожидается, достигнет 8,3%. Отмечаются геополитическая неопределенность, вызванная конфликтом на Украине, зависимость от российского ископаемого топлива. Если оно продолжит дорожать, ситуация станет еще более тяжелой и для экономик в целом, и для граждан.

Foreign Policy отмечает, что Европа не в силах справиться с предстоящим зимой энергетическим кризисом и надеяться может только на мягкую зиму.

"Худший сценарий — это когда люди зимой встанут перед выбором: есть или отапливать дома", - говорит генеральный директор RBC Capital Markets Хелима Крофт.

Немецкая ассоциация городов и муниципалитетов заявила, что нехватка природного газа и быстро растущие расходы на отопление могут привести к тому, что многие будут просто не в состоянии оплачивать счета этой зимой, поэтому может потребоваться создание общественных "пунктов обогрева".

"Необходимо подумать о создании "теплых помещений", где люди смогут оставаться в морозную погоду", - сказал глава ассоциации Герд Ландсберг.

Вчера министр туризма Греции Василис Кикилиас пригласил немцев зимовать на греческих курортах, чтобы не сидеть в холодных домах.

"Осенью и зимой мы, греки, будем рады приветствовать немецких пенсионеров, которые хотели бы узнать, что такое средиземноморская зима со всем нашим греческим гостеприимством, хорошей погодой и высококачественными услугами. Мы вас ждем", - сказал он.

Но рады ли этой перспективе немецкие пенсионеры, еще вопрос.