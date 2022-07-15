15 Июля 2022
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Общество Свердловская область
строительная техника на месте будущей ледовой арены УГМК (2019) | Фото: Накануне.RU

В центре Екатеринбурга раскопали более 8 тысяч артефактов XIX века

В центре Екатеринбурга археологи сделали более 8 тысяч находок, датируемых XIX веком. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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По данным мэрии, артефакты были обнаружены у дома М.Ф. Медведева (улица Хохрякова, 64) и у дома Д.М. Башуровой (Хохрякова, 68). Раскопки начались еще весной: на этой территории планируется строительство жилого комплекса. По закону, если в процессе строителями было обнаружено что-то, что может иметь научную ценность, работы должны прекратиться, чтобы ученые провели исследование.

В итоге в процессе изучения культурного слоя археологи смогли датировать его второй половиной XIX века. Им удалось исследовать остатки хозяйственных построек, погреба, а также дворовое мощение из гранитных плит. Но настоящим открытием стали так называемые кессоны – специальные водопроводные сооружения с деревянной срубной опалубкой из хвойных пород дерева. Глубина этой находки составила чуть меньше 8 метров от современной поверхности.

Также было найдено более 8 тысяч предметов, раскрывающих историю быта городских усадеб XIX – начала XX веков: глиняная гончарная посуда с глазурью, игральные фишки, стеклянная тара, предметы личной гигиены и коллекция монет, охватывающая период с 1825 года по раннее советское время. А одной из самых удивительных находок можно считать золотую серьгу, найденную на дне погреба.

"Полевые археологические работы на улице Хохрякова закончены. Исследователи занимаются камеральной обработкой полученных данных. Все находки будут переданы в музеи города для дальнейшего изучения, скоро строители смогут приступить к работам", - отметила директор Уральского центра проектирования и реставрации Татьяна Аличкина.

Как сообщало Накануне.RU, летом прошлого года в полуразрушенном склепе, возможно, принадлежавшем промышленникам Демидовым, обнаружили останки двух человек.

Теги: артефакты, находки, Екатеринбург



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