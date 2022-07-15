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Виталий Иваненко мэр Петропавловска-Камчатского (2019) | Фото:pkgo.ru

Экс-мэра Петропавловска-Камчатского повторно признали виновным во взяточничестве

Экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко повторно признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает СУ СКР по Камчатке, с учетом ранее не отбытой части наказания суд приговорил Иваненко к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в сумме 8 млн рублей. Также ему запретили занимать определенные должности в течение 7 лет.

Посредники во взяточничестве освобождены от уголовной ответственности, так как активно сотрудничали со следствием. Отмечается, что одним из посредников при передаче взятки был родной брат мэра.

По данным следствия, с мая по август 2018 года представитель одной из коммерческих организаций передал через посредников Иваненко 2 млн рублей взятки. За это он должен был принять выполненные работы по благоустройству города, давать приоритет при заключении муниципальных контрактов в будущем и оказывать общее покровительство.

В декабре 2020 года суд вынес обвинительный приговор Иваненко по делу о получении двух взяток от подрядчиков. Он получил пять с половиной лет колонии строгого режима с выплатой 4 млн рублей штрафа. Его брат приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима и выплатой штрафа в размере 2,2 млн рублей.

Как сообщалось, мэр города получил от начальника Службы благоустройства Петропавловска-Камчатского взятку в 700 тысяч рублей за общее покровительство. Деньги передавались через брата Иваненко.

Кроме того, Иваненко - также через брата - получил от бизнесмена взятку в 200 тысяч рублей за помощь при заключении контрактов.

Теги: Петропавловск-Камчатский, Виталий Иваненко



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