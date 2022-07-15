СМИ: Совладельцем бывшей сети Starbucks в России станет Тимати

Совладельцами сети кофеен Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский, Тимур Юнусов (более известный как Тимати) и холдинг "Синдика" сенатора Арсена Канокова, сообщает Mash. Ранее в списке потенциальных покупателей российской сети американского бренда был только Пинский.

По данным Telegram-канала, сделка находится в завершающей стадии. Новые владельцы получат право аренды на все 130 помещений сети в стране, штат в 2 тыс. сотрудников, как ожидается, тоже останется работать в компании. При этом сеть должна будет отказаться от использования логотипа и технологий Starbucks.