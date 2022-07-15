15 Июля 2022
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Набережная в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

В центре Перми снесут и заново построят историческое здание

В центре Перми снесут историческое здание по ул. Ленина, 12 и построят на его месте такое же. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на собственника здания - депутата заксобрания Прикамья, экс-президента "Амкара" Геннадия Шилова.

В заново отстроенном доме разместятся офисы. По словам Шилова, здание будет построено с таким же фасадом и в тех же объемах. Он подчеркнул, что старая постройка не является объектом культурного наследия, поэтому ее снос не запрещен.

"Это здание сохранится в таком же виде",— заметил Геннадий Шилов. Работы по сносу объекта планируется начать уже в августе. Отметим, что в 2020 году депутат уже собирался снести это здание и возвести на его месте трехэтажный бизнес-центр.

Двухэтажное здание на углу улиц Ленина и Островского ввели в эксплуатацию в 1917 году, раньше это был жилой дом (площадь 473 кв. м). В 2008 году постройку признали аварийной и расселили, объект перешел в муниципальную собственность. В 2015 году мэрия на торгах сдала актив в аренду на 30 лет ИП Наталье Соловьевой. По данным издания, Соловьева действовала в интересах Геннадия Шилова. Арендатор планировал организовать здесь гостиницу. В марте 2019 года Наталья Соловьева выкупила аварийный дом за 18,5 млн руб., пользуясь преимущественным правом выкупа в рамках ФЗ №159. По сведениям "Ъ-Прикамье", именно Геннадий Шилов вел переговоры с мэрией. Уже тогда в планах собственника было снести постройку и возвести вместо нее офисный центр. Однако тогда предполагалось, что объект будет шестиэтажным.

Участок по ул. Ленина, 12 находится в зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с разрешенной высотностью в шесть этажей. Дом входит в границы достопримечательного места "Губернский центр" и памятника археологии "Пермь губернская, поселение", что накладывает существенные ограничения на использование площадки. По указу о достопримечательном месте на участке по ул. Ленина, 12 предельная высота строительства составляет 7,5 м. Как ранее отмечал Александр Жуковский, возглавлявший инспекцию ОКН, указанное здание придется восстановить с учетом особенностей по окнам, этажности, декоративным элементам, которые отражены в приказе по достопримечательному месту.

На сайте краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия имеется документация о технической экспертизе постройки, акт государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия при реконструкции здания (положительное заключение) и прочее. Документы датированы декабрем 2021 года. Согласно технической экспертизе, объект находится в аварийном состоянии, его физический износ составляет 71%. Капремонт этого дома невозможен, отмечается в выводах экспертизы. 10 марта на сайте инспекции был опубликован приказ об отказе включить строение в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Теги: историческое здание, Геннадий Шилов, снос, строительство



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