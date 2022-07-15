15 Июля 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
бассейн (2021) | Фото: РМК

В Перми школьник попал в реанимацию после посещения бассейна

В Индустриальном районе Перми ребенок 2016 года рождения чуть не утонул в открытом бассейне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Инцидент произошел вчера. Отдыхающие заметили мальчика, потерявшего сознание.

Ребенка госпитализировали. Сейчас он в реанимации, ему продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь. В бассейне мальчик отдыхал вместе с мамой.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В организации, оказывающей услуги, изъята документация, интересующая следствие. Продолжается проведение иных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Теги: реанимация, бассейн, ребенок



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