В Перми школьник попал в реанимацию после посещения бассейна

В Индустриальном районе Перми ребенок 2016 года рождения чуть не утонул в открытом бассейне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Инцидент произошел вчера. Отдыхающие заметили мальчика, потерявшего сознание.

Ребенка госпитализировали. Сейчас он в реанимации, ему продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь. В бассейне мальчик отдыхал вместе с мамой.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В организации, оказывающей услуги, изъята документация, интересующая следствие. Продолжается проведение иных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.