Регионы России готовятся к вспышке оспы обезьян

15 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Челябинская область В России Москва
Екатеринбургский зоопарк, обезьяна (2021) | Фото: Накануне.RU

Регионы России готовятся к вспышке оспы обезьян

Регионы России рассказали о подготовке к возможному заражению их жителей оспой обезьян.

В Челябинской области медработник при появлении подозрения на оспу обезьян у пациента после его осмотра и опроса должен вызывать "Скорую помощь" и временно изолировать пациента, а также составить перечень людей, контактировавших с ним, рассказала РБК первый замгубернатора области Ирина Гехт, после этого пациент госпитализируется в бокс инфекционной больницы, а за контактными ведется наблюдение в стационаре или дома в течение трех недель.

Для медработников области было организовано обучение, а в медицинских организациях провели учения, как медики должны действовать в случае выявления у пациента оспы. Для оказания помощи пациентам с вирусом на Южном Урале определены 18 баз с изоляторами, инфекционными больницами и т.д. Для оказания скорой помощи задействовано 278 бригад, которые готовы в круглосуточном режиме к работе с пациентами с подозрением на обезьянью оспу.

В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что при выявлении больных оспой обезьян и пациентов с подозрением на вирус медорганизации готовы оказать всю необходимую помощь и провести противоэпидемические мероприятия по рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава. В Красноярском крае по плану санитарной охраны предусмотрено семь госпитальных баз (база включает в себя госпиталь, изолятор, инфекционную больницу) с боксированными палатами для приема пациентов в том числе с вирусом оспы обезьян, которые находятся в межрайонных центрах, сообщила изданию главный внештатный эпидемиолог минздрава Красноярского края Наталья Бахарева. С появлением информации о первых случаях в Красноярске были усилены меры санитарного досмотра.

Напомним, в России первый случай оспы обезьян выявлен 12 июля. Заражённым оказался молодой человек, вернувшийся из Европы. Мужчина обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Отмечается, что болезнь протекает в лёгкой форме.

Теги: Оспа обезьян, вакцина, подготовка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.07.2022 04:14 Мск "Вектор" испытывает эффективную против оспы обезьян вакцину
Ранее 12.07.2022 10:05 Мск В России выявлен первый случай заражения оспой обезьян
Ранее 01.06.2022 07:52 Мск В регионы РФ отправят тысячу комплектов тест-системы для выявления оспы обезьян
Ранее 24.05.2022 04:05 Мск ВОЗ: отсутствует необходимость срочной массовой вакцинации против оспы обезьян
Ранее 23.05.2022 16:18 Мск Вероятность завоза оспы обезьян Россию низкая, - Роспотребнадзор


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети