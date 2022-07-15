Регионы России готовятся к вспышке оспы обезьян

Регионы России рассказали о подготовке к возможному заражению их жителей оспой обезьян.

В Челябинской области медработник при появлении подозрения на оспу обезьян у пациента после его осмотра и опроса должен вызывать "Скорую помощь" и временно изолировать пациента, а также составить перечень людей, контактировавших с ним, рассказала РБК первый замгубернатора области Ирина Гехт, после этого пациент госпитализируется в бокс инфекционной больницы, а за контактными ведется наблюдение в стационаре или дома в течение трех недель.

Для медработников области было организовано обучение, а в медицинских организациях провели учения, как медики должны действовать в случае выявления у пациента оспы. Для оказания помощи пациентам с вирусом на Южном Урале определены 18 баз с изоляторами, инфекционными больницами и т.д. Для оказания скорой помощи задействовано 278 бригад, которые готовы в круглосуточном режиме к работе с пациентами с подозрением на обезьянью оспу.

В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что при выявлении больных оспой обезьян и пациентов с подозрением на вирус медорганизации готовы оказать всю необходимую помощь и провести противоэпидемические мероприятия по рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава. В Красноярском крае по плану санитарной охраны предусмотрено семь госпитальных баз (база включает в себя госпиталь, изолятор, инфекционную больницу) с боксированными палатами для приема пациентов в том числе с вирусом оспы обезьян, которые находятся в межрайонных центрах, сообщила изданию главный внештатный эпидемиолог минздрава Красноярского края Наталья Бахарева. С появлением информации о первых случаях в Красноярске были усилены меры санитарного досмотра.

Напомним, в России первый случай оспы обезьян выявлен 12 июля. Заражённым оказался молодой человек, вернувшийся из Европы. Мужчина обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Отмечается, что болезнь протекает в лёгкой форме.