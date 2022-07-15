15 Июля 2022
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строительство новостройка (2012) | Фото: Накануне.ru

"Атомстройкомплекс" впервые участвует в крупнейшей онлайн-распродаже недвижимости

Компания "Атомстройкомплекс" впервые примет участие в крупнейшей онлайн-распродаже объектов недвижимости. Екатеринбург станет первым городом в России, где с 22 по 24 июля пройдет самая масштабная в стране ежегодная "Черная пятница" (Black Friday Real Estate), где застройщики предоставят на свои объекты рекордные скидки.

"Мы с большим интересом в течение многих лет наблюдаем за проведением данной акции. Рады, что в нынешнем году география "Черной пятницы" расширилась до Урала. Наша компания рассматривает это как дополнительную уникальную возможность для активного развития бизнеса. В этот непростой год государство оказывает заметную поддержку строительной отрасли в целом. Еще одна специализированная площадка для прямого взаимодействия с потенциальными покупателями и существенные скидки – это взаимовыгодный процесс для всех участников: как для девелоперов, так и для клиентов", - отметил коммерческий директор "Атомстройкомплекса" Данил Кузнецов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, "Атомстройкомплекс" приготовил для онлайн-распродажи конкурентные сбытовые предложения, подробности о которых раскроет в день проведения "Черной пятницы". Крупнейший строительный холдинг Екатеринбурга предоставит покупателям чувствительный дисконт на недвижимость в своих ЖК.

Организатором стала ассоциация профессионалов рынка недвижимости Москвы REPA. За семь лет проведения Black Friday Real Estate общая сумма сделок составила 34,9 млрд рублей, а скидки доходили до 60%.

Теги: Атомстройкомплекс, недвижимость, распродажа



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