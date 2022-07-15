Генпрокуратура признала нежелательными организациями Bellingcat* и The Insider*

Bellingcat* — международная группа расследователей и гражданских журналистов. The Insider* — интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях.

"Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Генпрокуратура РФ признала нежелательными в России четыре иностранных неправительственных организации: Bellingcat*(Великобритания), The Insider* (Латвия) (*внесены Минюстом РФ в реестор СМИ-иноагентов), Stichting Bellingcat (Нидерланды), "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы" (CEELI Institute) (Чехия).





