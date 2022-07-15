15 Июля 2022
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Общество В России
Продукция сети &quot;Вкусно — и точка&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

Глава "Вкусно — и точка": Мировые производители отказались поставлять сети картофель фри

Проблемы с картошкой фри в ресторанах быстрого питания "Вкусно — и точка" вызваны отказом крупнейших иностранных производителей поставлять данную продукцию в Россию. Об этом сообщил РБК гендиректор сети Олег Пароев.

По его словам, 85% картофеля поставлялось в рестораны от российских производителей, а 15% от иностранных компаний. Система была выстроена так, что в случае дефицита картофеля на внутреннем рынке его по запросу поставляли иностранные производители. Сейчас штаб-квартиры иностранных производителей картофеля нужного сорта находятся в недружественных странах, поэтому сеть ресторанов лишена возможности получать от них продукцию.

Кроме того, по словам гендиректора сети, урожай этого года дефицитен на сорта, используемые в производственной карте ресторана.

Как сообщалось, некоторые рестораны сети "Вкусно и точка" (экс-"Макдоналдс") перестанут предлагать клиентам картошку фри и картофель по-деревенски. В руководстве компании заявили, что это временное явление, связанное с дефицитом поставок российского картофеля. Отмечалось, что возвращение блюда в меню стоит ожидать осенью – с поступлением картофеля нового урожая.

Однако, как выяснилось, для обработки следующего сбора прогнозируется нехватка мощностей. Сейчас компания работает с фабрикой, которая была построена под гарантии "Макдоналдса", мощностью около 100 тысяч тонн в год. Она единственная, соответствующая стандартам фирмы. По оценке сети, спрос на картошку фри в России — около 150–170 тысяч тонн в год.

Теги: вкусно - и точка, картофель фри



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