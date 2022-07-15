15 Июля 2022
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Коллаж, Александр Лукашенко, флаг Белоруссии (2020) | Фото: Накануне.RU

Moody’s заявило, что Белоруссия допустила дефолт

Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. 13 июля она должна была выплатить 22,9 млн долларов по десятилетним еврооблигациям, но провела платеж в национальной валюте. И это будто бы и есть дефолт, уверено агентство.

В конце июня Белоруссия приняла решение выполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях на счет в "Беларусбанке".

На днях директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Бирический заявил, что западные рейтинговые агентства показали свою предвзятость, выполняя политический заказ, поэтому Москва с партнерами работает над созданием независимой рейтинговой организации, которая бы предоставляла объективную информацию об экономике и компаниях России и других стран.

Ранее Moody’s заявило и о дефолте России. В Кремле сочли это просто оценками западных финансистов.

Теги: Белоруссия, дефолт



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