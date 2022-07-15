Посольство США в Киеве призвало американцев немедленно покинуть Украину

Американское посольство в Киеве обратилось к находящимся на Украине гражданам США с просьбой немедленно покинуть страну по соображениям безопасности.

Отмечается, что ситуация на Украине "продолжает оставаться напряженной и непредсказуемой". Причем условия, по мнению посольства, могут "резко и внезапно ухудшиться".

Также граждан США предостерегли от участия в "организованных мероприятиях" и посоветовали им избегать скоплений людей, пишет Regnum.

Ранее директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, излагая текущую оценку американской разведки ситуации на Украине, заявила, что военные действия не закончатся скоро и прогнозы для США довольно мрачные.

Комментарии Хейнс наводят на мысль, что американское оружие на миллиарды долларов, поставляемое Киеву, не сможет переломить ситуацию в пользу Украины, отмечает Reuters.