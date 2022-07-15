В Тюменскую область на развитие инноваций привлечено более 83 миллионов рублей

15 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Тюменская область Уральский ФО
(2003) | Фото

В Тюменскую область на развитие инноваций привлечено более 83 миллионов рублей

В Тюменскую область за первое полугодие 2022 года привлечено более 83 миллионов рублей на развитие инноваций. Об этом Накануне.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

Это грантовые средства по различным программам Фонда содействия инновациям, который работает на базе Тюменского технопарка. Фонд работает с 2010 года на базе тюменского Технопарка и имеет 68 представительств в разных регионах страны. Поддержку можно получить по таким программам: "Умник", "Старт", "Коммерциализация", "Развитие, "Кооперация", "Интернационализация". Фонд оказывает поддержку по вопросам подготовки заявок на конкурсы, их сопровождению.

Отметим, что в регионе большое внимание уделяется этой сфере. Жители области представят стартапы экспертам Сколково и инвесторам на INNOWEEK 2.0. Заявки на конкурс стартап-проектов принимает форум INNOWEEK 2.0 в Тюмени до 12 августа. Прошедшие отбор стартапы презентуют на питч-сессиях экспертам фонда "Сколково", индустриальным партнерам и инвесторам.

В этом году на INNOWEEK четыре направления: E-commerce — голосовой поиск, искусственный интеллект, блокчейн, виртуальные услуги; fintech — платформы нового поколения, биометрические системы безопасности, виртуальный банкинг, роботы-ассистенты, индустрия виртуальной и дополненной реальности, аналитика больших данных бесконтактные платежи; вuildtech, строительство и девелопмент, — строительные IT-экосистемы, городское планирование на основе искусственного интеллекта и генеративного дизайна, специализированное ПО, технологии "Умного города"; метавселенная и Gamedev — платформы по созданию виртуальных персонажей, игровые платформы, виртуальная и дополненная реальность, цифровые технологии в музыке, искусстве, архитектуре, кинематографии, анимации и дизайне.

Теги: инновации, гранты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


В наличии большой выбор mi5 xiaomi !