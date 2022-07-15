В Тюменскую область на развитие инноваций привлечено более 83 миллионов рублей

В Тюменскую область за первое полугодие 2022 года привлечено более 83 миллионов рублей на развитие инноваций. Об этом Накануне.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

Это грантовые средства по различным программам Фонда содействия инновациям, который работает на базе Тюменского технопарка. Фонд работает с 2010 года на базе тюменского Технопарка и имеет 68 представительств в разных регионах страны. Поддержку можно получить по таким программам: "Умник", "Старт", "Коммерциализация", "Развитие, "Кооперация", "Интернационализация". Фонд оказывает поддержку по вопросам подготовки заявок на конкурсы, их сопровождению.

Отметим, что в регионе большое внимание уделяется этой сфере. Жители области представят стартапы экспертам Сколково и инвесторам на INNOWEEK 2.0. Заявки на конкурс стартап-проектов принимает форум INNOWEEK 2.0 в Тюмени до 12 августа. Прошедшие отбор стартапы презентуют на питч-сессиях экспертам фонда "Сколково", индустриальным партнерам и инвесторам.

В этом году на INNOWEEK четыре направления: E-commerce — голосовой поиск, искусственный интеллект, блокчейн, виртуальные услуги; fintech — платформы нового поколения, биометрические системы безопасности, виртуальный банкинг, роботы-ассистенты, индустрия виртуальной и дополненной реальности, аналитика больших данных бесконтактные платежи; вuildtech, строительство и девелопмент, — строительные IT-экосистемы, городское планирование на основе искусственного интеллекта и генеративного дизайна, специализированное ПО, технологии "Умного города"; метавселенная и Gamedev — платформы по созданию виртуальных персонажей, игровые платформы, виртуальная и дополненная реальность, цифровые технологии в музыке, искусстве, архитектуре, кинематографии, анимации и дизайне.