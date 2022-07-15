15 Июля 2022
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Пражский Град (2021) | Фото: Накануне.RU

МИД Чехии: Наши граждане испытывают дискомфорт от Украины

Чехия помогает Украине вооружением, но в это же время из-за военного конфликта сама страна испытывает трудности. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
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По его словам, конфликт имеет затяжной характер, что вызывает у него опасения, поскольку чехи тоже платят за это. Но "свобода и демократия не бесплатны, нужно приносить жертвы". Украина жертвует своим населением, европейцы - комфортом.

"Для граждан Чешской Республики, для европейцев, это может принести определенный дискомфорт, связанный с тем, что страдает экономика, что сложный период сейчас в энергетическом смысле", – сказал Липавский в эфире RTVI.

В Чехии инфляция достигла 17% в годовом исчислении, в том числе природный газ подорожал на 58%, электричество — более чем на 30%. Из-за энергетических проблем министр промышленности и торговли Йозеф Сикела созвал в Брюсселе на 26 июля внеочередное заседание совета министров энергетики стран ЕС.

Интересно, что 58% чехов поддерживают вступление Украины в ЕС, но лишь 17% за ускоренную процедуру. Более четверти против. Вступление Украины в НАТО поддерживают 41% опрошенных, столько же против.

На Украине пишут, а некоторые официальные лица и говорят о том, что европейцы устали от Украины и хотят как можно быстрее завершить конфликт. Все чаще об этом пишут и западные СМИ: поддержка Украины оборачивается слишком большими издержками.

Теги: Чехия, Украина



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