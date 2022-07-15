15 Июля 2022
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ключи, квартира, дом, жилье, социальное жилье (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Урале мэрия отказалась платить выкупную стоимость владельцу аварийной квартиры

На Среднем Урале лишь после вмешательства прокуратуры мэрия заплатила собственнику жилья выкупную стоимость за аварийную квартиру.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в прокуратуру обратилась жительница Первоуральска. Квартира, в которой ранее проживала заявительница и ее несовершеннолетние дети, была признана аварийной, а сам дом – подлежащим сносу. Администрацией города было принято решение о предоставлении собственникам другого жилья взамен изымаемого.

Согласно проекту соглашения, женщине и ее детям предоставлялись две квартиры в разных подъездах, общая площадь которых соответствовала ранее занимаемой. Однако собственница не согласилась с предложенным вариантом и отказалась от подписания соглашения. При этом, как показала поверка, выкупную стоимость за аварийную квартиру мэрия ей выплатить отказалась.

Тогда прокуратура направила иск в суд о взыскании с администрации Первоуральска выкупной стоимости квартиры. После этого мэрия выплатила женщине свыше 2 млн рублей.

Теги: квартира, мэрия, Первоуральск, суд



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