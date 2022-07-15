Шольц рискует потерять должность канцлера ФРГ из-за энергетического кризиса, - Telegraph

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность в связи с усугублением энергетического кризиса в стране, пишет газета The Telegraph.

Журналист Дэниел Джонсон обратил внимание на то, что ФРГ в данный момент переживает острый кризис из-за нехватки энергоресурсов.

Он отметил, что в ФРГ ищут виновных в принятии давнего "катастрофического решения" об отказе от атомных электростанций, "из-за которого Германия попала в полную зависимость от России".

Журналист также отметил, что две трети избирателей осуждают Шольца за его неспособность обеспечить энергетическую безопасность страны.

Кроме того, Джонсон также указал на ошибки Шольца во внешней политике, пишет Regnum. Он выразил мнение о том, что Берлин, пытаясь якобы угодить как НАТО, так и России, бросил Украину и перестал поддерживать Киев, что нанесло дополнительный ущерб репутации канцлера ФРГ.

"Либо грядет всемогущий бунт в Берлине с реальной вероятностью распада правящей светофорной коалиции, либо она капитулирует перед Путиным", - указал журналист.

Напомним, 7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Это произошло после того, как кабмин фактически объявил бойкот Джонсону. Около 50 политиков вышли из состава правительства британского премьер-министра.

14 июля премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку. Поводом стал отказ Движения "Пять звезд", главной силы правящей коалиции, голосовать в поддержку Драги.

Однако президент Италии Серджо Маттарелла отставку премьера не принял. СМИ отмечают, что новый парламентский кризис в Италии разразился в том числе из-за вопроса поставок оружия Украине.