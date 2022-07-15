С территории Украины обстреляно село в Курской области

В пять утра с территории Украины было обстреляно приграничное село Некислицы в Севском районе Курской области. Об артиллерийском обстреле сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате обстрела повреждена линия электропередач. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы, - сообщил глава региона. - Бригада электриков также выехала на место, она приступит к восстановлению линии после работы оперативных служб".

Ранее губернатор соседней Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что самодельное взрывное устройство было сброшено с квадрокоптера на здание библиотеки в городе Грайворон.