15 Июля 2022
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Общество За рубежом
черепаха (2019) | Фото:Накануне.RU

На рынке в китайском Ухане нашли черепах, зараженных холерой

Холерный вибрион был обнаружен на черепахах с мягким панцирем на продовольственном рынке в китайском Ухане. В этом городе, с которого началась всемирная пандемия коронавируса, несколько дней назад был выявлен студент, заболевший холерой.

Местные власти уже сообщили, что продезинфицировали территорию рынка. Лавка, где торговали черепахами, была закрыта на три дня, хотя среди людей, контактировавших с черепахами, не было выявлено заразившихся холерой.

Власти также заявили, что штамм холерного вибриона у заразившегося студента не совпадает с теми, что были выявлены на черепахах, передает Reuters.

Сейчас эпидемиологи пытаются отследить весь путь, проделанный зараженной партией черепах.

Теги: холера, ухань, рынок, черепаха



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