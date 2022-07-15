В Белгородской области беспилотник сбросил взрывное устройство на библиотеку

Самодельное взрывное устройство было сброшено с квадрокоптера на здание библиотеки в городе Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его данным, пострадавших нет.

Здание библиотеки было атаковано ночью с 14 на 15 июля, оно получило небольшие повреждения.

На прошлой неделе две машины с российскими пограничниками были атакованы в Белгородской области на границе с Украиной.

На одну из них сбросили взрывное устройство с беспилотника. В автомобиле находилось двое, они не пострадали. В другом автомобиле, который попал под обстрел, погиб человек.