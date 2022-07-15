15 Июля 2022
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шахта Черемуховская-Глубокая, СУБР, Русал (2016) | Фото: Накануне.RU

Шахтёр, выживший после обрушения на шахте "Распадская-Коксовая", награждён медалью

Шахтёр Леонид Моисеев, считавшийся пропавшим после обвала горной выработки на шахте "Распадская-Коксовая" (Междуреченск, Кемеровская область) награждён медалью "За честь и мужество". Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

"Леонид Моисеев и сотрудники Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда награждены медалями "За честь и мужество". Супруга Моисеева Людмила Ледышева награждена медалью "За веру и добро"", - написал Цивилёв.

ЧП произошло 5 июля. В компании сообщили, что причиной обвала стало сейсмособытие. На поверхность были выведены 188 горняков, один человек погиб, его тело подняли на поверхность.

Теги: Распадская, шахта, шахтер, обвал, Сергей Цивилёв



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