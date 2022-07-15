15 Июля 2022
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Происшествия Свердловская область
мигалки (2019) | Фото:Накануне.RU

Пропавшую в Екатеринбурге 22-летнюю девушку нашли погибшей в водоеме

В Екатеринбурге полиция и Следственный комитет начали проверки по факту смерти пропавшей ранее 22-летней девушки.
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Девушка исчезла в конце июня. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, ее тело было обнаружено 13 июля в акватории водоема на территории Чкаловского района уральской столицы.

"В настоящее время проводятся опросы рыбаков, обнаруживших тело, а также лиц из ближайшего окружения погибшей. Для определения точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не установлено", - отметили в Следственном комитете.

Как добавили в УМВД по Екатеринбургу, сообщение об исчезновении девушки поступило 4 июля в отдел полиции №13. На поиск ориентировали личный состав комплексных сил территориального ОВД.

"Сотрудники тщательно отрабатывали все места ее возможного местонахождения, устанавливали и опрашивали граждан из ближайшего круга общения пропавшей. К сожалению, поисковые мероприятия в данном случае завершились обнаружением погибшей", - заключили в МВД.

Как уточнили в СКР, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: девушка, погибла, полиция, СК, Екатеринбург



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