15 Июля 2022
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Политика За рубежом
Коллаж, санкции, график вниз (2022) | Фото: Накануне.RU

Канада расширила антироссийские санкции

Оттава ввела новые санкции против России.

Речь идёт о  нефтегазовом, химическом и промышленном секторах экономики. Поправки устанавливают запрет на предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности. Уточняется, что в список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов, сообщает ТАСС.

Ранее Канада расширила санкции против России, введя ограничительные меры против патриарха Кирилла. Также в список включили нескольких российских журналистов, 

Теги: Канада, санкции



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