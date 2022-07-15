Канада расширила антироссийские санкции

Оттава ввела новые санкции против России.

Речь идёт о нефтегазовом, химическом и промышленном секторах экономики. Поправки устанавливают запрет на предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности. Уточняется, что в список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов, сообщает ТАСС.

Ранее Канада расширила санкции против России, введя ограничительные меры против патриарха Кирилла. Также в список включили нескольких российских журналистов,