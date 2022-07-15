СМИ: банки не спешат увеличивать лимиты, несмотря на рост выдачи кредитных карт

В июне текущего года в России было выдано на 14% больше кредитных карт, чем в мае, это максимум с начала года.

При этом, несмотря на ускорение темпов выдачи, финансовые организации не спешат увеличивать карточные лимиты. Уже второй месяц этот показатель держится на уровне 69 тыс. руб., что почти на 19% ниже, чем в начале года. Таким образом банки снижают риски.

Кредитки — один из наиболее рискованных сегментов, так как в среднем каждая 17-я карта уходит в дефолт, и ситуация может усугубиться со снижением доходов россиян.

Для заемщиков карты остаются одним из наиболее востребованных кредитных продуктов за счет "возобновляемых средств", удобства использования и низкой стоимости кредита для дисциплинированных клиентов, сообщает "Коммерсант".

Напомним, "Исламский банкинг" готовятся узаконить в России. Он предполагает отсутствие каких-либо процентных доходов, так как ислам запрещает ссуживать деньги под проценты. Заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ).