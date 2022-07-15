15 Июля 2022
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Экономика В России
(2004) | Фото: admhmao.ru

Стало известно о подготовке Россией плана создания эталона нефти

Российское правительство подготовило план создания эталонного сорта нефти в ответ на попытки западных стран ограничить нефтяные доходы страны.

Согласно документу, на который ссылается агентство Bloomberg, ключевые российские министерства, производители нефти и Банк России планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре текущего года. Согласно плану, Москва привлечет к этому иностранных партнеров, чтобы достичь достаточных объемов торговли для установления бенчмарка с марта по июль 2023 года.

Как сообщил собеседник агентства, предложение стран G7 установить предельную цену на российскую нефть еще раз доказало необходимость создать российский эталон.

Напомним, Министерство коммерции Китая подтвердило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсуждал с главой Минфина США Джанет Йеллен вопрос предельной цены на российскую нефть. Ранее об этом писала газета Wall Street Journal и подтвердила сама Йеллен.

Теги: нефть, нефтяные доходы



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