15 Июля 2022
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Политика В России
сруб, бревна (2016) | Фото:Накануне.RU

СМИ: в России могут ввести ГОСТ на строительство частных домов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Министерство промышленности и торговли и Министерство строительство РФ направят в кабмин проект резолюции о введении в России ГОСТа для строительства частных домов и территорий малоэтажных поселков.

Минстрой совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разрабатывает стандарт "Индустриальное малоэтажное строительство. Термины и определения", чтобы закрепить понятия "домокомплект", "индустриальное ИЖС", "степень заводской готовности домокомплекта".

Также министерство разрабатывает ГОСТ для стандартизации подходов к реестру стройматериалов и технологиям их производства. В Росстандарте заявили, что ГОСТы могут утвердить в III квартале 2023 года. В ведомстве отметили, что готовы рассмотреть дополнительные предложения по разработке стандартов в сфере ИЖС.

В Минпромторге говорят, что введение ГОСТа позволит упростить экспертизу строящихся и построенных домов, а значит снизить банковские риски, что приведет к появлению более привлекательных кредитных продуктов. Инициативу разработки ГОСТа поддержала Госдума, сообщают "Известия".

Теги: ГОСТ, дома



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