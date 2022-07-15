15 Июля 2022
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Фото омикрон-штамма коронавируса. (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

Россия снимает ограничения на пересечение границы, введенные из-за коронавируса

Россия снимает ограничения на пересечение границы, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны, мера начнет действовать с 15 июля.

Кроме того, принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на коронавируса для граждан Беларусии по прибытии авиатранспортом в Россию. Для других граждан требования сохраняются.

Оперштаб напоминает, что в связи с улучшением эпидситуации принято решения об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска.

Напомним, хотя Роспотребнадзор 1 июля на своем сайте объявил, что "приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима", ни одного официального документа по этому поводу издано не было. На это обращает внимание Общественный уполномоченный по защите семьи в ответ на обращения граждан.

Теги: коронавирус, оперштаб, эпидемия



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