Россия снимает ограничения на пересечение границы, введенные из-за коронавируса

Россия снимает ограничения на пересечение границы, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны, мера начнет действовать с 15 июля.

Кроме того, принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на коронавируса для граждан Беларусии по прибытии авиатранспортом в Россию. Для других граждан требования сохраняются.

Оперштаб напоминает, что в связи с улучшением эпидситуации принято решения об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска.

Напомним, хотя Роспотребнадзор 1 июля на своем сайте объявил, что "приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима", ни одного официального документа по этому поводу издано не было. На это обращает внимание Общественный уполномоченный по защите семьи в ответ на обращения граждан.